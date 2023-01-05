بث مباشر مباراة الأهلي وانبي يلا شوت-الأهلي وإنبي بث مباشر اون سبورت، يدخل الأهلي المصري مباراته اليوم أمام انبي وعينه على تحقيق الفوز ولاشي غيره، ولتاكيد احقيته في صدارة الدوري المصري الممتاز، خاصة بعد خسارة الزمالك أمام أسوان بنتيحة 2/1، وهو ما يعتبره الأهلي فرصة لتاكيد صدارة الدوري المصري أمام انبي مساء اليوم الخميس، عندما يلقي الأهلي انبي عند الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسادسة يتوقيت مكة المكرمة، لهذا يكون البث المباشر لمباراة الأهلي و انبي محط بحث دائما وكبير من قبل جمهور الأهلي لمشاهدة مباراة الأهلي و انبي الان.

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ومباراة الأهلي وانبي، ستكون معروضة على شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية 2، بتعليق بلال علام، ولكن قبل ذلك يسبق مباراة الأهلي وانبي استديو تحليلي كامل مجهز بضيوف رائعين وفقاً لاعلان قناة أون تايم سبورت المصرية، بث مباشر مباراة الأهلي وانبي يلا شوت-الأهلي وإنبي بث مباشر اون سبورت

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ويدخل الأهلي مباراته أمام انبي وهو في المركز الأول في ترتيب الدوري المصري الممتاز 202/2022، برصيد 27 نقطة، فيما يدخل برصيد 10 نقاط في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، بث مباشر مباراة الأهلي وانبي يلا شوت-الأهلي وإنبي بث مباشر اون سبورت

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وجاء تشيكل مباراة الأهلي وانبي اليوم، وفقاً لوسائل الاعلام المصرية على النحو التالي:في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أما خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر ابراهيم – محمد هاني، فيما خط الوسط: عمرو السولية – اليو ديانج، امام خط الهجوم: محمد شريف – محمد مجدي قفشة – حسين الشحات – برونو سافيو.

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ومباراة الأهلي وانبي ستقام عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر، والساعة السابعة مساء بتوقيت الامارات، وستقام مباراة الأهلي وانبي لحساب الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز2023/2022م، لمشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وانبي اضغط هنـــــــا