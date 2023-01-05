نادي الأسير: 24 أسيراً من الأسرى القدامى لا زالوا في الأسر

أكد نادي الأسير، اليوم الخميس، أنه بعد الإفراج عن كريم يونس، لا زال 24 أسيراً من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو في الأسر.

وقال نادي الأسير: "مع الإفراج عن الأسير كريم يونس من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء مدة محكوميته، تبقى 24 أسيراً من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو في الأسر".

وأوضح النادي، أنه من بين هؤلاء الأسرى الأسير ماهر يونس والذي سيتم الإفراج عنه في الـ17 من الشهر الجاري، بعد 40 عاماً من الاعتقال، إضافة إلى ذلك فإنّ هناك عدد من الأسرى المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه (43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة من رفاقه نذكر منهم علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.