التعليم في غزة يستكمل التجهيزات لسفر 10 معلمين في رحلة تعليمية إلى اليابان

استكملت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة التجهيزات لسفر 10 معلمين من قطاع غزة في رحلة تعليمية إلى اليابان 6 منهم من مدارس الحكومة و4 من مدارس وكالة الغوث.

وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر في تصريح لموقع الوزارة :" هذه هي الدفعة الثانية التي ستُسافر لليابان وذلك ضمن منحة رئاسة الوزراء اليابانية للمعلمين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن المعلمين جرى اختيارهم وفق ترشيح المديريات ومعايير محددة، موضحاً أن الزيارة تندرج ضمن جهود الوزارة في توفير رحلات خارجية للمعلمين بهدف تبادل الخبرات التعليمية الدولية.

ومن المقرر أن تتم الرحلة في شهر يناير الحالي و تستغرق عدة أيام حيث ستجري زيارة مدارس ومؤسسات تعليمية يابانية للاطلاع على التجارب اليابانية في مجال التربية والتعليم.