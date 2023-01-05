ضوابط إقامة حفلات الأفراح في غزة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس، عن ضوابط إقامة حفلات الأفراح في غز تنفيذا لقرارها التي أصدرتها قبل عدة أسابيع، وذلك اعتباراً من مطلع شهر يناير الجاري.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إنه سيسمح بإقامة الحفلات في الأماكن الآتية فقط: (الصالات، الشاليهات، النوادي والملاعب، الأراضي الخاصة، البركسات والحواصل)، بينما لن يسمح بإقامة الحفلات في الشوارع باستثناء بعض الشوارع الفرعية التي لا تؤثر على سير الحياة العامة ويحددها مركز شرطة الاختصاص.

وأضافت أن الحفلات ستقام وفق الضوابط الآتية:

1- الحصول على تصريح مسبق من مركز شرطة الاختصاص.

2- خفض الصوت وعدم تجاوزه مكان الحفل.

3- الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في محيط المكان.

4- التزام انتهاء الحفل في تمام الساعة (11:30 ليلاً بالتوقيت الصيفي، و10:00 ليلاً بالتوقيت الشتوي).

وأكدت الوزارة، أن الجهات المختصة بالشرطة ستقوم بمتابعة الالتزام بالضوابط المذكورة في جميع محافظات قطاع غزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك، آملةً من جميع المواطنين الالتزام تحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على النظام والسكينة.