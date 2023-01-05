في مشهد مثير ..سياح يوثقون ولادة حوت في أمريكا

وثق سياح اجانب في مشهد مثير للدهشة لحظة انجاب أنثى حوت رمادية ضخمة صغيرها ، بالقرب من دانا بوينت، في كاليفورنيا الأميركية ، وخاصة بعد ان لاحظ السياح دماء تخرج بجوار الحوت فاعتقد ان يكون مصاباً.

وراقب السياح انثى الحوت البالغ طولها 35 قدما وهي تلد.

وخلال الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سمع صوت امرأة وهي تصيح: "إنها أشياء تحدث مرة واحدة في العمر".

قبطان الرحلة غاري بريجهاوس، قال إن الرحلة بأكملها تحولت إلى احتفالية بولادة الحوت الصغير.

من جانبها قالت ستايسي فوكس، التي كانت على متن القارب والتقطت صورا للولادة، إنها شعرت بسعادة غامرة لمشاهدة الولادة، ووصفتها بأنها تجربة فريدة من نوعها.