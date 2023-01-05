الجهاد: تصاعد جرائم القتل اليومي يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، اليوم الخميس 5/1/2023، شهيد فلسطين الفتى: عامر أبو زيتون (16 عاماً)، الذي ارتقى برصاص العدو المجرم خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس بالضفة المحتلة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن تصاعد جرائم القتل اليومي بحق أبناء شعبنا المدنيين والأبرياء يكشف الوجه الحقيقي والبشع لحكومة الاحتلال الفاشية التي تستبيح الأرض والمقدسات.

وشددت على أن استمرار وتيرة القتل والإرهاب بحق أبناء شعبنا، لن يمر دون حساب، وسوف تتصاعد جذوة المقاومة ويمتد رجالها في كل الساحات لردع الاحتلال ومستوطنيه، حتى يعلم العدو أن شعبنا عازم على الصمود والمواجهة مهما كلف ذلك من ثمن.

وأشادت الجهاد الإسلامي بمجاهدينا ومقاومي شعبنا الذين استبسلوا في التصدي لاقتحام قوات الاحتلال في نابلس وجنين وطوباس، وأثبتوا أنهم الأقدر على حمل وصايا الشهداء والدفاع عن أهلنا في وجه العدوان، وندعو إلى استمرار هذه المعركة حتى الحرية والخلاص.

وتقدمت الحركة، بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد الكرام، ومن عموم أهلنا في نابلس سائلين الله عز وجل أن يجعل دم الشهيد لعنة على القتلة المجرمين، وشفاعة لأهله وذخراً ونصراً لشعبنا وأمتنا حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات من دنس الاحتلال.