هل فصيلة دمك تنبئ بخطر إصابتك بسكتة دماغية..؟

تتزايد الدراسات الطبية، حول إمكانية التعرض لخطر الإصابة بسكتة دماغية مبكرة، فعندما تحدث السكتة الدماغية الإقفارية، ينقطع أو ينخفض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ ، مما يمنع أنسجة المخ من الحصول على الأكسجين والمواد المغذية. هذا يمكن أن يتسبب في موت خلايا المخ في دقائق.

هذه النتائج تسهم في تطوير طرق جديدة للتنبؤ بالسكتات الدماغية ومنعها لدى الشباب. نُشرت نتائج البحث في مجلة نيورولوجي.

وخلصت الدراسات إلى أن أنواع الدم تؤشر إلى تصنيف الدم بناءً على وجود وغياب مجموعة واسعة من المواد الكيميائية ، مثل الأجسام المضادة والمواد المستضدية الموروثة ، على سطح خلايا الدم الحمراء. هناك 4 فصائل دم رئيسية A و B و AB و O . يتم تحديد فصيلة دم الشخص من خلال الجينات التي يرثونها من والديهم.

واستعرض الباحثون 48 دراسة حول علم الوراثة والسكتة الدماغية من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. ومن بين هؤلاء 16927 شخصا مصابا بالسكتة الدماغية و 576353 شخصا لم يصابوا بجلطة. من بين المصابين بالسكتة الدماغية ، أصيب 5825 شخصًا بالسكتة الدماغية المبكرة ، والتي تم تعريفها على أنها سكتة دماغية تحدث قبل سن الستين.

وقد وجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم فصيلة دم أخرى هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين. ولاحظ الباحثون أن الجين الخاص بالمجموعة الفرعية A1 والسكتة الدماغية المبكرة قد تم ربطهما في بطريقة صريحة بدراسة الجينوم.

فصيلة الدم (A)

قال كبير المؤلفين وطبيب الأعصاب الوعائي ستيفن كيتنر من جامعة ماريلاند، "ما زلنا لا نعرف لماذا تحمل فصيلة الدم A مخاطر أكبر. ولكن من المحتمل أن يكون لها علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية بالإضافة إلى البروتينات المنتشرة الأخرى ، وكلها تلعب دور في تطوير جلطات الدم."

وتابع مؤلف الدراسة براكستون دي ميتشل ، دكتوراه ، MPH، من كلية الطب بجامعة ميريلاند في بالتيمور،" على وجه التحديد ، يشير تحليلنا إلى أن المتغيرات الجينية المرتبطة بنوع الدم A و O تمثل تقريبًا كل تلك المرتبطة جينيًا بالسكتة الدماغية المبكرة. أن الأشخاص الذين لديهم هذه المتغيرات الجينية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بجلطات دموية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية."

وأشاروا أيضًا إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O لديهم خطر أقل بنسبة 12% للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى.

الفحص والمراقبة

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تم ترميز جينوماتهم لمجموعة متنوعة من فصيلة الدم A لديهم خطر أعلى بنسبة 16 في المائة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين ، مقارنةً بالسكان الذين لديهم أنواع دم أخرى.

ومع ذلك ، قال الباحثون إن الخطر الأكبر للإصابة بالسكتة الدماغية بين المصابين بالدم من النوع A ضئيل ، وبالتالي ليست هناك حاجة لفحص أو مراقبة إضافية.