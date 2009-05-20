الأهلي والاسماعيلي في مواجهة فاصلة

القاهرة/ تأجل الكشف عن هوية بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إلى مباراة فاصلة، بعد تساوي قطبي الصدارة بالنقاط في المرحلة الأخيرة من البطولة، بفوز المتصدر الإسماعيلي على ضيفه الترسانة 3-صفر، وتجاوز ملاحقه الأهلي لطلائع الجيش 3-1 في اللقاءات التي أقيمت الأربعاء 20-5-2009.

وكان الإسماعيلي بحاجة إلى تحقيق الفوز، مقابل تعادل أو هزيمة ملاحقه الأهلي لضمان اللقب دون اللجوء إلى مباراة فاصلة، الأمر الذي لم يتحقق لانهيار دفاع طلائع الجيش في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعته بالأهلي.

فرغم تأخر الفريق القاهري بهدف أحمد عبد الله (55)، نجح محمد أبو تريكة في إدراك التعادل (66)، قبل أن ينقذ أحمد فتحي الموقف بهدف قاتل (93)، ويطلق محمد 'طلعب رصاصة الرحمة (96) التي رفعت رصيد الأهلي إلى 63 نقطة.

أما الإسماعيلي، فلم يجد أدنى صعوبة في تخطي عقبة الترسانة بثلاثية نظيفة توالى على تسجيلها مهاب سعيد (11)، ومحمد حمص (63)، وعبد الله السعيد (83)، إلا أنها لم تكن كافية بعد تحقيق الأهلي للفوز.

وبتساوي الإسماعيلي والأهلي في النقاط - 63 نقطة لكل فريق - بعد المرحلة الأخيرة من البطولة، تأجل حسم اللقب إلى مباراة فاصلة تجمع الفريقين على أرض محايدة خلال الأيام القليلة القادمة.