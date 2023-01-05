بالفيديو اللحظات الأولى للإفراج عن الأسير كريم يونس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:27 ص
05 يناير 2023
لحظة الافراج عن كريم يونس.PNG
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