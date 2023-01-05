اعتقالات واسعة في مناطق متفرق بالضفة

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية ، فجر اليوم الخميس ٥/١/٢٠٢٣ ، حملة اعتقالات يومية في صفوف المواطنين بعد مداهمة واسعة لمنازل المواطنين .
وعرف من بين المعتقلين :
١. أحمد عباهرة- جنين
٢. سامر البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله
٣. باسل سامر البرغوثي- بيت ريما
٤. حسن عرايشي- مخيم بلاطة بنابلس
٥. قصي قطش- عين يبرود شرق رام الله
٦. محمد عمار- عين يبرود
٧. صالح الياصيدي- مخيم الفارعة قرب طوباس
٨. المحرر يوسف الخطيب- مخيم قلنديا شمال القدس
٩. الجريح رائد فايز مطير- مخيم قلنديا
١٠. المحرر صامد رائد مطير- مخيم قلنديا
١١. عيسى علي عطون- القدس