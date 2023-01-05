اعتقالات واسعة في مناطق متفرق بالضفة

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية ، فجر اليوم الخميس ٥/١/٢٠٢٣ ، حملة اعتقالات يومية في صفوف المواطنين بعد مداهمة واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين :

١. أحمد عباهرة- جنين

٢. سامر البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله

٣. باسل سامر البرغوثي- بيت ريما

٤. حسن عرايشي- مخيم بلاطة بنابلس

٥. قصي قطش- عين يبرود شرق رام الله

٦. محمد عمار- عين يبرود

٧. صالح الياصيدي- مخيم الفارعة قرب طوباس

٨. المحرر يوسف الخطيب- مخيم قلنديا شمال القدس

٩. الجريح رائد فايز مطير- مخيم قلنديا

١٠. المحرر صامد رائد مطير- مخيم قلنديا

١١. عيسى علي عطون- القدس