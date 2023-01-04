استطلاع للرأي: 95% من الأردنيين لا يؤيدون التطبيع مع الاحتلال

أظهر استطلاع للرأي أن 95 بالمئة من الأردنيين لا يدعمون التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما يدعمه 5 بالمئة بما يحقق المصالح المشتركة.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته الشبكة البحثية “الباروميتر العربي” و نُشر اليوم الأربعاء، أن “نسبة كبيرة من الأردنيين يفضلون تحسين العلاقات الاقتصادية مع تركيا والسعودية، من بين الدول الإقليمية في المنطقة”.

وذكر التقرير أنه “منذ عام 2018، تراجعت رغبة المواطنين الأردنيين في تحسين العلاقات الاقتصادية مع الصين، بمقدار ضعف تراجع هذه الرغبة فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية”.

ويربط الأردن و"إسرائيل" عدة اتفاقيات، أبرزها اتفاقية “وادي عربة” للسلام الموقعة بين البلدين عام 1994، واتفاقية الغاز الموقعة في 2016.