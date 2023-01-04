صور.. من هو عبدالله العسكر الذي اساء لله في سلوكه المرفوض .. ما قصة هاشتاق عبدالله العسكر يستهزئ بالله

ما قصة هاشتاق عبدالله العسكر يستهزئ بالله في السعودية المتصدر على قائمة التريند على تويتر بأكثر من 12 ألف تغريدة ، وفي هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري سوف تتعرفون على التفاصيل التي كانت سببا في تصدر موضوع عبدالله العسكر يستهزئ بالله على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اثارت هذه القصة ضجة عارمة في الشارع السعودي الذي طالبوا الجهات الرسمية والخاصة في لجم هذا الشخص المثير للجدل عن تصرفاتها التي تسيء للإسلام ولكل مسلم وكان في وقت سابق اشخاص مقيمين داخل المملكة قد وجهوا اساءات مرفوضة من الجميع لنصوص الشريعة الإسلامية وسرعان ما تم معالجة هذا الموضوع من قبل المعنيين اما التفاصيل يترتب على كل زائر من المواصلة في المتابعة حتى النهاية وهو التالي:

ما قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله على تويتر

وبأكثر من 12 ألف تغريدة من قبل رواد تويتر والفيسبوك داخل المملكة قد وجهوا إلى هذا الشخص وهو عبدالله العسكر انتقادا لاذعا بسبب السلوك الذي صدر عنه ، حيث كتب عبر حسابه على تويتر : " لو كانت صلاة الاستقساء هي من تجلب المطر لعاش المجتمع الكافر في قحط وجذب ولعاشت دول الإسلام في ديمومة من المطر " .

وفي اطار التفاصيل التي نتحدث بها حول قصة هاشتاق عبد الله العسكر يستهزئ بالله على تويتر قام فريق الموقع في نقل بعد ما جاء من تغريدات المواطنين وهي تحمل قوة في الانتقاد وطالب بضرورة اغلاق حسابه وعدم التعامل معه مع تقديمه إلى الجهات الخاصة في المملكة لنيل العقاب .

ما قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله

تركي الشهلوب علق : "من الذي جرأ عبدالله العسكر وأمثاله على الاستهزاء بالله (تعالى علوّا كبيرا) وعلى الدين وشرائعه، وفي عهد من تجرأوا؟؟ ".

عبد المجيد علق على قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله على تويتر : لو كان الأمر يتعلق بـ ملك أو أمير أو وزير لما تجرأ هذا الـ bulldog على المساس بذواتهم ,, اللهم أطمس على عينه وأشدد على قلبه , فلا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم ".

حساب محمد علق : "لم يدافع احد عن الاسلام النقي امام الخرافة والدجالين كما دافع عنه عبدالله العسكر مؤسف ان الجاهل يحكم على العاقل".

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تفاصيل هاشتاق عبدالله العسكر يستهزئ بالله

الحنكلي علق على قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله على تويتر : "الفرق بين الخوارج والليبرالية أن الخوارج يخرجون المسلمين من دائرة الإسلام، وأما الليبرالية فلا يرون أن للإسلام دائرة ". أما خليل علق : "نرفع بلاغ لكلنا أمن على هذا الذي يتطاول على رب العزة والجلال والله إننا نبرأ من هذا الوقح وأمثاله وننكر هذا الفعل محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل".

حمزة علق : "كان جبلآ ضدّ المتطرفين وشذّاذ الافق تغييب صوته عن تويتر يعني ان القطيع مازال لهم الحضور مع الاسف العسكراني صوت قوي لذا غيبوه وتركوا اصوات التطرف تنعق".

حمود اللحيدان علق على قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله على تويتر : "هذه المرّة أضن أنها نهايته ، ف الله سبحانه أعز و أعظم و أجل وأعلى من التهكم و السخرية #عبدالله_العسكر_يستهزيء_بالله اللهم عافنا يا رب. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".

وسم عبدالله العسكر يستهزئ بالله

عزيز علق : كل ما فعله هو فضح المتاجرين بالدين ومن اثروا بإسم الدين وتاجروا به ومن نشر الاسرائيليات واعتبرهها احاديث ونسبوها للرسول عليه افضل الصلاة والسلام

سمير علق على قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله : "حسبنا الله نعم الوكيل هذه الاشكال المروحة ... ودك فيه حكم من الدولة على النوعية كل يوم يلطخ بوجهه بعر يكرم القارئ كي تعرفون معني اهمية الدعاء بالثبات هذا عندكم شايب متهالك متعرعر متعرفط ويستهزأ برب العباد يعني بالعمر هو في نهاية العمر ومع ذلك انحرف عن الطريق المستقيم ادعو يا جماعة بالثبات يا رب الثبات على دينك حتى نلقاك في حظائر سايكس بيكو لا سيما تلك التي كلمة التوحيد على علمها تستطيع أن تتطاول على الله، ولا تجرؤ أن تنتقد صبي في الديوان "

#عبدالله_العسكر_يستهزيء_بالله

لله درك يابطل جعلتهم ينبحون ليل نهار في تويتر 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/e8pdB5FtRR — الاسم (@pigpleaselive) January 4, 2023

شعيب علق على قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله على تويتر : "لو كل كلب و ملحد يتم الرد عليه فقد أعطيناه أكبر من حجمه وحققنا مراده من الشهرة ، فهذا وأمثاله ينطبق عليهم قول الشاعر : لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالاً بدينار".

من هو عبدالله العسكر ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله على تويتر ونؤكد لكم إلى أن الإجابة عن استفسار الجمهور السعودي حول من هو عبدالله العسكر لم يتمكن الفريق في الوصول إلى المعلومات عنه سوى انه يعيش في داخل المملكة .