فيديو.. تفاصيل قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله على تويتر .. هاشتاق عبدالله العسكر يستهزئ بالله بالسعودية

تفاصيل قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله على تويتر ، وفي المملكة العربية السعودية قد أحدث هذا الشخص المثير للجدل في المملكة حيث تصدر قضيته قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة وسائلتها واصنافها فيما يبحث الالاف عبر جوجل الشهير عن تفاصيل وسم وهاشتاق عبد الله العسكري يستهزئ بالله الذين ذموه وطالبوا السلطات المحلية بضرورة اعتقاله ومحاكمته على ما تلفظ به من إساءة بالشريعة الإسلامية وفي هذا الاطار قام فريق فلسطين اليوم الاخباري بعد أن رأى في الساعات الأخيرة من هذا اليوم اهتمام كبيرا من الأشخاص السعوديون والعرب في معرفة التفاصيل في كتابة هذه المقالة التي من خلالها سوف نوضح لكم ماهية القصة وهي على النحو التالي:

تفاصيل قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله على تويتر

وبأكثر من 12 ألف تغريدة من قبل رواد تويتر والفيسبوك داخل المملكة قد وجهوا إلى هذا الشخص وهو عبدالله العسكر انتقادا لاذعا بسبب السلوك الذي صدر عنه ، حيث كتب عبر حسابه على تويتر : " لو كانت صلاة الاستقساء هي من تجلب المطر لعاش المجتمع الكافر في قحط وجذب ولعاشت دول الإسلام في ديمومة من المطر " .

وفي اطار التفاصيل التي نتحدث بها حول قصة هاشتاق عبد الله العسكر يستهزئ بالله على تويتر قام فريق الموقع في نقل بعد ما جاء من تغريدات المواطنين وهي تحمل قوة في الانتقاد وطالب بضرورة اغلاق حسابه وعدم التعامل معه مع تقديمه إلى الجهات الخاصة في المملكة لنيل العقاب .

هاشتاق عبدالله العسكر يستهزئ بالله

ما قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله

تركي الشهلوب علق : "من الذي جرأ عبدالله العسكر وأمثاله على الاستهزاء بالله (تعالى علوّا كبيرا) وعلى الدين وشرائعه، وفي عهد من تجرأوا؟؟ ".

عبد المجيد علق على قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله على تويتر : لو كان الأمر يتعلق بـ ملك أو أمير أو وزير لما تجرأ هذا الـ bulldog على المساس بذواتهم ,, اللهم أطمس على عينه وأشدد على قلبه , فلا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم ".

حساب محمد علق : "لم يدافع احد عن الاسلام النقي امام الخرافة والدجالين كما دافع عنه عبدالله العسكر مؤسف ان الجاهل يحكم على العاقل".

سالفة عبدالله العسكر يستهزئ بالله

الحنكلي علق على هاشتاق عبدالله العسكر يستهزئ بالله : "الفرق بين الخوارج والليبرالية أن الخوارج يخرجون المسلمين من دائرة الإسلام، وأما الليبرالية فلا يرون أن للإسلام دائرة ". أما خليل علق : "نرفع بلاغ لكلنا أمن على هذا الذي يتطاول على رب العزة والجلال والله إننا نبرأ من هذا الوقح وأمثاله وننكر هذا الفعل محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل".

حمزة علق : "كان جبلآ ضدّ المتطرفين وشذّاذ الافق تغييب صوته عن تويتر يعني ان القطيع مازال لهم الحضور مع الاسف العسكراني صوت قوي لذا غيبوه وتركوا اصوات التطرف تنعق".

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حمود اللحيدان علق على هاشتاق عبدالله العسكر يستهزئ بالله : "هذه المرّة أضن أنها نهايته ، ف الله سبحانه أعز و أعظم و أجل وأعلى من التهكم و السخرية #عبدالله_العسكر_يستهزيء_بالله اللهم عافنا يا رب. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".

من الذي جرأ عبدالله العسكر وأمثاله على الاستهزاء بالله (تعالى علوّا كبيرا) وعلى الدين وشرائعه، وفي عهد من تجرأوا؟؟#عبدالله_العسكر_يستهزيء_بالله pic.twitter.com/EYfnLjbhLO — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 4, 2023

من هو عبدالله العسكر ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل قصة عبدالله العسكر يستهزئ بالله على تويتر ونؤكد لكم إلى أن الإجابة عن استفسار الجمهور السعودي حول من هو عبدالله العسكر لم يتمكن الفريق في الوصول إلى المعلومات عنه سوى انه يعيش في داخل المملكة .