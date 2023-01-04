ألمانيا: تسلل بن غفير للمسجد الأقصى عمل استفزازي

نددت ألمانيا باقتحام ما يسمى بــ "وزير الأمن القومي الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير،المسجد الأقصى.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم، الأربعاء، إن ألمانيا ترفض أي خطوات أحادية من شأنها أن تهدد الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى، ووصف تسلل بن غفير بأنه "استفزازي".

وقال المتحدث في مؤتمر صحافي حكومي إنه "نتوقع أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمواصلة الممارسات المجربة سابقا بشأن الأماكن المقدسة في القدس وأن تضع حدا لأي استفزازات متعمدة أخرى".

و لاقى تسلل بن غفير الى ساحات المسجد الأقصى تنديداً عربياً و دولياً واسعاً، ، الولايات المتحدة والأردن والإمارات والسعودية وتركيا. كذلك جرى إلغاء زيارة مقررة الأسبوع المقبل لنتنياهو إلى الإمارات.