الحركة الأسيرة: أي على حقوق الأسرى سيواجه بالعصيان الشامل وبانتفاضةٍ عارمة

شددت الحركة الوطنية الأسيرة،على أن أيّ اعتداءٍ عليها وعلى حقوق الأسرى سيواجه بالعصيان الشامل، وبانتفاضةٍ عارمة في كافة قلاع الأسر، مؤكدة أن هذه الانتفاضة ستُشكّل بركان حرية سينفجر في وجه هذا المحتل".

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن "المعركة القادمة -إن وقعت- ستُتوج بإضراب الحرية، ولن تنتهي إلا بالنصر والحرية بتحررنا إلى الحياة الدنيا أحياء، أو نلقى الله شهــــداء في هذه الحرب الفاصلة بيننا وبين أبناء "كهانا".

وأعلنت الحركة أنها دخلت مرحلة التعبئة العامة في صفوف الأسرى في كافة قلاع الأسر، وذلك من أجل الإعداد والاستعداد للمواجهة القادمة.