تحسن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال الشهر الماضي

بينت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال في فلسطين تحسناً خلال كانون الأول الماضي ليبلغ 2.5 نقطة مقارنة -1.8 نقطة تشرين الثاني، جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت سلطة النقد، إن المؤشر في الضفة ارتفع من 0.8 نقطة في تشرين الثاني إلى 5.0 نقطة في كانون الأول، مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في مؤشر التجارة من -2.6 إلى -0.4، والزراعة من 2.2 إلى 3.6، ومؤشر النقل والتخزين من -0.4 إلى 0.4.

ولفتت أن مؤشر الصناعة استقر عند 3.2 نقطة، ومؤشر الإنشاءات عند -1.7 نقطة، إضافة إلى استقرار مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -0.2 نقطة.

وأكد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، إلى جانب انخفاض في حجم المخزون، مع توقعات إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

ووفق البيانات فقد تحسن المؤشر الكلي في قطاع غزة من -15.1 نقطة في تشرين الثاني إلى –10.3 نقطة في كانون الأول، إذ ارتفع مؤشر الصناعة من 1.8 إلى 4.1، ومؤشر الزراعة من -1.2 إلى 1.2، ومؤشر الطاقة المتجددة من –4.8 إلى -3.7، ومؤشر النقل والتخزين من 0.0 إلى 0.8، مقابل انخفاض مؤشر الإنشاءات من –2.9 إلى -3.9، واستقرار مؤشر التجارة عند -8.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.0 نقطة.

وتشير الاحصائيات إلى ارتفاع مستويات الإنتاج وانخفاض في حجم المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع في حجم المخزون، وكانت توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة ايجابية.