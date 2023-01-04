الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة

أعلنت لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي، عقب جلستها الأسبوعية، أن موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة سيكون يوم الأحد المقبل 8/1/2023م وبنفس آلية الشهر الماضي، وهي بحد أدنى 1800شيكل وبنسبة 60 % من الراتب.

ونوهت اللجنة أن وزارة المالية ستقوم بتبليغ كل موظف بموعد وتاريخ الصرف الخاص به برسالة نصية تصله على هاتفه من خلال البنك أو البريد الذي يتفاضى منه راتبه.

وصرف وزارة المالية في غزة رواتب موظفي حكومة غزة، الشهر الماضي بنسبة 60% وحد أدنى 1800 شيكل، وعلى مدار ثلاثة أيام.

ومنذ شهر نوفمبر 2021 بدأت وزارة المالية في قطاع غزة تصرف دفعة مالية شهرية بقيمة 60% من رواتب الموظفين بحد أدنى 1800 شيكل، بعد سنوات من صرفها بنسبة 55%..