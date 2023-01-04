"ماليزيا" تستنكر اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

استنكرت ماليزيا، اليوم الأربعاء، اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان صحفي أن هذا الاقتحام المدبّر الذي قاده الوزير بن غفير والقوات الإسرائيلية يشكل استفزازا واضحا واعتداء ضد الوضع السياسي الراهن للقدس والحرم الشريف".

وطالبت ماليزيا المجتمع الدوليّ لمحاسبة النظام الإسرائيلي عن هذا العمل غير القانوني، وطالبت الاحتلال بوقف أيّ عمل استفزازي فورا لما هو في مصلحة إرساء السلام والاستقرار.

وأكدت على تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الثابت للفلسطينيين ولقضيّتهم في التحرّر من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق تطلّعاته المتمثّلة بإقامة دولة فلسطين المستقلّة وذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة.