طيران حربي كثيف في أجواء قطاع غزة ودعوات بضرورة أخذ الحيطة والحذر

فلسطين اليوم- غزة

نبهت إذاعات فلسطينية المقاومين والقيادات الفلسطينية بضرورة أخذ الحيطة والحذر نتيجة الطيران الحربي الإسرائيلي الكثيف الذي يجوب أجواء قطاع غزة

ووجهت إذاعة القدس الفلسطينية عبر أثيرها تنبيها للمقاومين والقيادات الفلسطينية بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر نتيجة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة .

ولوحظ حركة نشطة للطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع خاصة الطيران الحربي من نوع f16 ويخشى المواطنين من غارات إسرائيلية قد تقوم بها هذه الطائرات في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة لفصائل المقاومة .

وكانت قطاع غزة تعرض لسلسلة غارات إسرائيلية ظهر وفجر اليوم استهدفت مقاومين وورش حدادة بزعم أنها رد على إطلاق قذائف صاروخية استهدفت تجمعات استيطانية .