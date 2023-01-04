قوات الاحتلال تحتجز طاقم بلدية الظاهرية

أفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال قامت باحتجاز رئيس بلدية الظاهرية جنوب الخليل، وعددا من موظفيها، واستولت على "باجر" تابع لها، أثناء قيامهم بتنفيذ أعمال في منطقة "جميع" شرق البلدة.

ووفق المصادر نفسها، فقد استولى جنود الاحتلالعلى "باجر" واحتجزوا السائق، أثناء قيامه بتنفيذ أعمال للبلدية في محطة ترحيل النفايات بمنطقة "جميع".

وذكرت أن قوات الاحتلال احتجزت رئيس البلدية بهجت جبارين، وعددا من الموظفين فور وصولهم الى المكان، واقتادتهم الى مستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين.