كم تبلغ ثروة إيلون ماسك بعد أن خسر 200 مليار دولار، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خسارة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لجزء كبير جداً من ثروته، والتي يخرج من قائمة الأغنى في العالم، حيث خسر من ثروته نحو 200 مليار دولار، وهو يعد أول ثري في العالم يخسر من ثروته 200 مليار دولار، لذلك بدأ التساؤل عبر محركات البحث المختلفة عن، كم تبلغ ثروة إيلون ماسك بعد أن خسر 200 مليار دولار، إذ يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إذا خسر 200 مليار دولار ولا يزال لديه ثروة كبيرة، تدفعه لأن ينافس على لقب الأغنى، حيث أن ثروة إيلون ماسك جعلته أغنى رجل في العالم في الأعوام الماضية، لكن بعد أن خسر 200 مليار دولار من ثروته، بات السؤال يدور عن، كم بلغت ثروة إيلون ماسك بعد خسارته نحو 200 مليار دولار حتى نهاية 2022، وفي هذه المقالة ستجيب "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن سؤال، كم تبلغ ثروة إيلون ماسك في شهر يناير 2023.

كم ثروة إيلون ماسك 2023، وهو السؤال الذي يدور في خاطر المتابعين، حيث إنهم يستغربون من حجم الثروة التي فقدها ايلون ماسك خلال عام واحد ولا يزال لديه الكثير من الأول، حيث انتشر خبر يفيد بخسارة صاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس اكس للتكنولوجيا وصاحب منصة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن باتت لديه ثروة كبيرة أيضا تبلغ نحو 140 مليار دولار، حيث بلغت ثروة ايلون ماسك نحو 340 مليار دولار وذلك قبل أن يخسر ايلون ماسك نحو 200 مليار دولار من ثروته الكبيرة والتي جعلته يتصدر قائمة أثرياء العالم، كم تبلغ ثروة إيلون ماسك بعد أن خسر 200 مليار دولار.

ويتساءل المتابعون في كل بقاع الأرض عن، كيف خسر إيلون ماسك 200 مليار دولار، حيث أعلنت المواقع الإخبارية الأمريكية والأجنبية لاسيما المتعلقة والمهتمة بالشأن الاقتصادي، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خسر ما يقارب من 200 مليار دولار من ثروته التي كانت تبلغ نحو 340 مليار دولار، حيث نشرت بعض المواقع الإخبارية العربية والأمريكية والعالمية عن، كيف خسر إيلون ماسك 200 مليار دولار، بعد أن خسر أكثر من نصف ثروته خلال 13 شهراً وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن، كيف خسر إيلون ماسك 200 مليار دولار.

