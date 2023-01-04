الجهاد تُعزي بالشهيدين عابد وحوشية وتزور عائلة صبح في جنين

قدَّم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة المحتلة، واجب العزاء والمواساة بارتقاء الشهيدين فؤاد عابد ومحمد حوشية في بلدة كفردان بمحافظة جنين، يوم الاثنين الماضي.

وقال القيادي المؤسس الشيخ هاني جرادات في عزاء الشهيد فؤاد عابد ببلدة كفر دان، إن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم في أشرف مكان بجوار ربهم وفي ظلال رحمته، وأن الشهيد قدم روحه فداء لكل المعاني والقيم والمثل وهو يطارد الشر ويلاحق الظلم ويتصدى لكل أشكال الفجور والعدوان.

وأرسل القيادي جرادات التعازي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وأمينها العام القائد زياد النخالة أحر التعازي لأهل كفر دان وآل عابد، مشيراً إلى أن الشهداء لهم عند ربهم منزلة عظيمة، وسائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهم في عليين وأن ينزلهم منزلة الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً.

بدوره، بعث القيادي المحرر خضر عدنان خلال كلمة له في عزاء الشهيد محمد حوشية، السلام والتحية للشهداء الأبطال من كل الفصائل والقوى الوطنية ومن كل بقاع فلسطين وهم يرتقون دفاعاً عن منازل أبطال عملية الجلمة أحمد وعبد الرحمن عابد، معتبراً أن ذلك فعل بطولي دفاعاً عن الإنسان الفلسطيني.

وقال القيادي عدنان، إن رسالتنا لهذا المحتل الغاصب أننا لن نتراجع ولن نستسلم دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، وسنقف متحدين وداعمين لعوائل الشهداء وتضحياتهم، مؤكداً أن اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى لن ينزع حبه من قلوبنا، فدمائنا وأروحنا إعلان حب وفداء للمسجد الأقصى.

يذكر الشهيدين فؤاد عابد (25 عاماً) ومحمد حوشية (22 عاماً) ارتقيا شهيدين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفر دان غرب جنين، وهدم منازل الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد منفذي عملية حاجز الجلمة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

في ذات السياق، زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة المحتلة، عائلة الشهيد المجاهد أسامة صبح في بلدة برقين قضاء جنين، للتهنئة والمباركة بتحرر نجلهم مهدي صبح من سجون الاحتلال.

وتأتي هذه الزيارات من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالضفة المحتلة، لتأدية واجب العزاء والمباركة لعوائل الشهداء والأسرى، ودعماً لصمودهم وتكريماً لتضحياتهم على طريق حرية شعبنا واستعادة حقوقه المسلوبة.