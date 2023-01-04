قيادي في الجهاد :إمعان الاحتلال في الاقتحامات دليل على فشله في مواجهة صمود شعبنا

أكد مهدي الشرقاوي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 4/1/2023 ، إن إمعان العدو في سياسة الاقتحامات والاعتقالات التي يقوم بها في ضفتنا وقدسنا الحبيبة دليل واضح على فشله في مواجهة صمود وعزيمة أبناء شعبنا.

وحيا الشرقاوي خلال تصريحات تعقيب على تصاعد عدوان الاحتلال في القدس والضفة المحتلة

"الحاضنة الشعبية الكبيرة من أبناء شعبنا العظيم التي تقف سندًا للمقاومة وتحتضنها، رغم حجم التضحيات على طريق استعادة حريتنا وكرامتنا.

ووجه تحية إجلال لمجاهدينا الأبطال وشجاعتهم العالية التي تجلت في تصديهم فجر اليوم للعدو الصهيوني في بلدة قباطية والزبابدة وأوقعوا الإصابات في صفوف جنوده.