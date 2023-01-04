منها الشاي والفواكه... لا تتناول هذه المأكولات بعد الطعام !

كشف تقرير صحي نشره موقع "OnlyMyHealth" عن ابرز الوجبات والمشروبات والعادات السيئة التي لا بد من تجنبها بعد تناول وجبة الطعام ، لكون الصدمة لدي العديد ان تناول الماء والشاي والقهوة والفواكه من ابرز تلك العادات التي لابد من تجنبها .

عادات واطعمة ومشروبات لابد من تجنبها بعد تناول وجبات الطعام:

1- لا فواكهه بعد الطعام

لا بد من عدم تناول الفاكهة بعد الوجبة مباشرة لأنها تختلط بالطعام المستهلك، هذا يحد من امتصاصه وقيمته الغذائية وقد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

2- تجب الشاي والقهوة

تجنب شرب المشروبات مثل الشاي أو القهوة بعد تناول الوجبات لأنها تسبب مشاكل في الهضم، بالإضافة إلى ذلك ، فإن شرب الشاي بعد الوجبات قد يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الحديد، يمكنك احتساء الشاي بعد ساعة من تناولك الطعام.

3. الاستحمام

يحيط الدم بالمعدة للمساعدة على الهضم بعد الأكل، وتتغير درجة حرارة جسمك عند الاستحمام، نتيجة لذلك، يضعف الهضم ويبطئ بسبب تحويل الدم من المعدة إلى سطح الجلد لإعادة الجسم إلى درجة حرارته الأصلية.

4. التمرين

ممارسة الرياضة بعد الأكل مباشرة ليست مناسبة لأنها يمكن أن تعرقل عملية الهضم، يحتاج جسمك إلى الطاقة من أجل الهضم، والتي يستهلكها جسمك أثناء ممارسة الرياضة، قد يسبب هذا تقلصات وقيء وغثيان وألم في المعدة.

5. النوم

كثير من الناس لديهم عادة أخذ قيلولة بعد تناول وجباتهم، ومع ذلك ، يجب تجنب ذلك لأنه يتسبب في ارتفاع العصارة الهضمية، مما يؤدي إلى حرقة شديدة، وتوقف التنفس أثناء النوم، والشخير.

6. مياه الشرب

لدى معظمنا الرغبة في شرب الماء بين الوجبات أو بعدها مباشرة، يجب تجنب ذلك لأنه يبطئ عملية الهضم ويسبب الحموضة والانتفاخ، يمكنك شرب الماء على الأقل نصف ساعة قبل تناول الوجبة أو الانتظار لمدة ساعة بعد تناولها.

7. التدخين

التدخين بعد تناول الوجبات أكثر ضررًا بعشر مرات مما هو عليه في العادة، يختلط النيكوتين الموجود في السجائر بالأكسجين ويشكل مركبًا مع الهيموجلوبين ويعيق إمداد الجسم بالدم، قد يسبب متلازمة القولون العصبي، والتي يمكن أن تسبب المزيد من القرحة.