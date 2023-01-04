الإعلام الحكومي يطالب بالتراجع عن قرار إغلاق مكتب التلفزيون الألماني في غزة

طالب مكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الأربعاء 4/1/2023 التلفاز الألماني ARD بالتراجع عن قراره /إغلاق مكتبه في قطاع غزة بما في ذلك إعادة العاملين فيه إلى وظيفتهم.

وناشد جميع المعنيين من مؤسسات صحفية وهيئات حقوقية بالوقوف والتضامن مع ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون من انتهاكات تتمثل في الملاحقة والقمع والقتل والإيقاف عن العمل والفصل بحجج واهية.

ودعا وسائل الإعلام المحلية والدولية بتكثيف تسليط الضوء على جميع الممارسات القمعية التي ينفذها الاحتلال مع سبق الإصرار والترصد بحق شعبنا الفلسطيني بكافة فئاته من مدنيين وصحفيين بشكل سافر يتنافى مع كل المواثيق الدولية التي تضمن الحماية لهم.

مجدداً دعوته للمؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، للتحرك الجاد والعاجل للوقوف عند مسؤولياتها.