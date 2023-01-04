الرئيس الإيراني: الثأر لدماء قاسم سليماني لا رجعة فيه

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الثأر لدماء قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "أمر محتوم لا رجعة فيه".

وقال رئيسي، خلال كلمة له خلال اجتماع جماهيري في طهران، في الذكرى الثالثة لمقتل قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في مطار بغداد، إن "الأمريكيين يعلموا بأن الثأر لدم الشهيد سليماني أمر محتوم لا رجعة فيه"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

"سنقض مضاجع قتلة الشهيد سليماني والانتقام قادم لا محالة".

وأضاف: "نحن اليوم نحتفي بذكرى استشهاد بطل مكافحة الإرهاب والاستكبار العالمي ونقدم التحية والإجلال إلى روحه الطاهرة".

وأشار رئيسي إلى أن الحشود المشاركة في إحياء ذكرى مقتل سليماني "تحمل رسالة إلى أحرار العالم جميعا، أنه يجب الاستمرار على نهج المقاومة والصمود لصد طريق المستكبرين الجناة".