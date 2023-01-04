بعد إعلان الاحتلال إصابة أحد جنوده.. مجموعات قباطية تؤكد تحقيقها إصابات في صفوف الاحتلال

أكدت سرايا القدس - مجموعات قباطية اليوم الأربعاء 4/1/2023 تحقيقها إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بعد اكتشاف أمر قوة خاصة "اسرائيلية" تسللت لمدخل بلدة قباطية بجنين .

وبينت كتائب قباطية ان المجاهدين اكتشفوا أمر "قوة خاصة على مدخل بلدة قباطية جهة الزبابدة وفور اكتشافها تصدت لها المقاومين بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر محققين إصابات مؤكدة في صفوفها.

واشارت مجموعات قباطية ان اشتباكات عنيفة وقعت مع قوات الاحتلال في «حارة الزكارنة-وأبو الرب» أمطروها المقاومين بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة من مسافة قريبة محققين إصابات مباشرة وتمكن مجاهدونا من الانسحاب من المكان بسلام.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ، عن إصابة جندي خلال اشتباكات مسلحة مع مسلحين في قباطية بجنين.

وكان فيديو أظهر تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في إحدى آليات الاحتلال بجنين .