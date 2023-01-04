هل هناك  بسكويت بشحم الخنزير في السعودية؟

وضعت هيئة الغذاء والدواء بالسعودية حدا بعض صدور إشاعات بشأن وجود بسكويت بشحم الخنزير في المملكة ، نافيةً ذلك بشكل قاطع .

قالت هيئة الغذاء والدواء بالسعودية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" أمس الثلاثاء: "جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مؤخرا بمنشورات تتحدث عن احتواء بسكويت "أوريو" على مادة شحم الخنزير.

وسبق لهيئة مكافحة الشائعات في المملكة أن نفت القصة، حيث قالت في منشور على "تويتر": "ما يتداول عن التحذير من بسكويت أوريو لاحتوائه على الكحول وأنه ليس حلالاً غير صحيح".

وفي وقت سابق، أكدت شركة "نابيسكو" الأمريكية المنتجة لبسكويت "أوريو" أن منتجاتها التي تباع في الأسواق العربية وشمال أفريقيا وباكستان "حلال" ومطابقة للمواصفات في تلك الدول.