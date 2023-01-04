الأسيران إسماعيل أبو شادوف وبلال ياسين يدخلان أعوامًا جديدة في الأسر

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ اليوم الأربعاء 4/1/2023، أن الأسير المجاهد إسماعيل إبراهيم مصطفى أبو شادوف (40 عامًا)؛ من بلدة برقين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة أنهى تسعة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/01/2004م، وصدر بحقه حكمًا بالسجن (29) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وتشكيل خلايا عسكرية والمشاركة بعمليات ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد إسماعيل أبو شادوف ولد بتاريخ 20/02/1983م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون.

وأضافت مؤسسة مهجة القدس أن الأسير المجاهد بلال حسني حسن ياسين (40 عامًا)؛ من بلدة عانين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ أنهى ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/01/2005م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (23) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد بلال ياسين ولد بتاريخ 27/05/1983م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن هداريم.