تعليم غزة يوزع معينات سمعية وبصرية لطلبة المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة اليوم الأربعاء 4/1/2023، توزيعها معينات سمعية وبصرية للطلبة الذين يحتاجون وسائل سمعية وبصرية مساعدة، وذلك بالتعاون مع جمعية مركز القرارة للتنمية الاجتماعية وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أن توزيع المعينات جاء بحضور أ. مروان البنا إخصائي التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ووفد من جمعية مركز القرارة للتنمية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة الطلبة الصم على الخروج من عزلتهم ودمجهم في محيطهم الاجتماعي بكل جوانبه لتعزيز ثقتهم بأنفسهم أمام أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم.

وثمن البنا دور الجمعية في دعم الطلبة وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية التي تعينهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية، مؤكداً انفتاح الوزارة على كافة مؤسسات المجتمع المحلي بما يساهم في تقديم خدمة تعليمية أفضل لكافة الطلبة.

من جهته توجه وفد الجمعية بالشكر الجزيل لوزارة التعليم لما بذلته من جهد مميز في تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع الذي يساهم في التخفيف عن كاهل الطلبة وذويهم عبر توفير الوسائل السمعية والبصرية المساعدة حتى يتمكن الطلبة من تحصيل دروسهم على أكمل وجه دونما معوقات.

ويستفيد من هذا المشروع (80) طالب/ة من الذين لديهم إعاقات سمعية وبصرية تحول دون تمكنهم من تحصيل دروسهم.