الكويت تعلن نجاح إطلاق أول اقمارها إلى الفضاء

نجحت الكويت، في إطلاق اول قمر صناعي كويتي إلى الفضاء من قاعدة في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

وأعلنت وكالة الأنباء، أن قمر "كويت سات 1" تم اطلاقه من قاعدة في ولاية فلوريدا، مضيفة ان محطة استقبال مقامة في جامعة الكويت تستعد للبدء في تلقي اشارات القمر بعد وصوله الى مداره حول الكوكب.

وأشرف فريق شاب من جامعة الكويت على انجاز مشروع اطلاق القمر الذي مولته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، واستغرق العمل فيه ثلاث سنوات، بحسب الوكالة.

ومن المقرر ان يبدأ القمر في ارسال اول اشاراته بعد اربع ساعات من اطلاقه نحو المدار، وفق تصريحات لمدير العمليات في المشروع احمد الكندري، والذي قال انه سيفتح اجنحة مزودة بخلايا شمسية لدى وصوله الى مداره وذلك لتزويد بطارياته بالطاقة.

وزود القمر بكاميرا عالية الدقة ستعمل على التقاط وارسال الصور الى فريق ارضي سيعمل على دراستها وتحليلها.

وبلغت كلفة المشروع نحو مليون دولار، واستغرق العمل لانجازه الف ساعة بمشاركة فريق علمي مؤلف من 67 شخصا غالبيتهم من الاناث.

بإطلاق هذا القمر، تصبح الكويت ثاني دولة خليجية تعلن عن مهمة في الفضاء، وذلك بعد الإمارات التي اطلقت مستكشفا إلى سطح القمر في مهمة تستمر خمسة اشهر.

وتعاونت الإمارات مع شركتي "سبيس إكس" و"آي سبيس" في مشروع المستكشف الذي اطلق من قاعدة كيب كانافيرال الاميركية.