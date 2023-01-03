صور.. موعد جنازة وسبب وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود .. من هي الاميرة هيا بنت سعود

سبب وطبيعة مرض وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود وموعد تشييع جنازتها ، وبعد الإعلان الرسمي من قبل الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء 3-1-2022 عن وفاة هذه الاميرة يبحث مئات الالاف من الأشخاص في العديد من محافظات المملكة إلى جانب الدول الخليجية المجاورة عبر الانترنت عن الإجابة التي تعطيهم حول سبب وفاة الاميرة هيا بنت سعود بن عبدالله ونتيجة للجهود التي توصل إليها فريق فلسطين اليوم الإخبارية قام على الفور في نشر هذه المقالة التي توضح لكم التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع الذي وصل في الساعات الأخيرة من مساء اليوم إلى قائمة التريند وسط تغريدات بالآلاف من النشطاء الذي ترحموا على روحها سائلين المولى عزوجل ان يتغدمها بواسع رحمته وعن كامل التفاصيل نطلب منكم قراءة باقي السطور وهي التالي:

سبب وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود

وعن التفاصيل التي توصلكم مباشرة على الإجابة عن سؤال سبب وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود حيث اعلن الديوان الملكي عن وفاتها في احدى المشافي في المملكة نتيجة تعرضها لوعكة صحية خطرة الم بها في وقت سابق وقد تدهورت صحتها إلى الحالي الخطرة ، وعن موعد دفنها فهو التالي.

موعد دفن الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود

وعن الإجابة عن موعد دفن وجنازة الاميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود وحسب بيان الدويان فإنه سيتم الصلاة على جثما نها الطاهر يوم غد الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض ، وفيما يلي تغريدات المواطنين .

وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود

وعلق احمد على وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود قائلا : "إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته ووالدينا وجميع موتى المسلمين، أما عدي علق : أسال الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وكرمه وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان ، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يمد في قبرها مد بصرها اللهم أرزقها لذة النظر إلي وجهك الكريم"، أما خليل علق : "رحمه الله رحمة واسعة وغفر ذنبها وثبتها عند السؤال وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون ".

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 / 6 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/fL5NoWFStv pic.twitter.com/bScjkN9hh5 — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) January 3, 2023

سمير علق : "انا لله وانا اليه راجعون ، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفو عنها ، اللهم اكرم نزلها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدلها داراً خيراً من دارها واهلاً خيراً من أهلها ، اللهم ثبتها عند السؤال ".

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من هي الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله

محمد الفريدة علق : "نقدم العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان حفظهما الله ، تغمدها الله برحمته وجبر مصاب أهلها وجعل الجنة مثواها ".

#النشرة_الرئيسة | الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود. #قناة_السعودية pic.twitter.com/ZAhFBlOupn — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) January 3, 2023

دكتور أحمد إبراهيم علق على وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود قائلا : "عزاء تتقدم القبائل العربية المصرية و قبيلة بني عطيه بمصر بخالص العزاء في وفاة صاحبة السمو الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 / 6 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض البقاء لله ".

محمد الشمر علق : "ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويرفع درجاتها في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وانا لله وانا اليه راجعون ".