فتح تحقيق في ظروف وفاة طفل في مستشفى بالخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:13 م
03 يناير 2023
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شَكَلت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، لجنة تحقيق في ظروف وفاة الطفل محمد حمزة سليمية في مستشفى الخليل الحكومي بالضفة المحتلة، متقدمة بالتعزية والمواساة من ذويه.

وقالت الكيلة:"إن لجنة التحقيق ستباشر عملها صباح غدٍ، ولن يتم التهاون مع أي تقصير أو خلل في هذه الحالة."

وأضافت:"أن وفاة الطفل سليمية آلمتنا جميعاً، لذلك سنعمل جاهدين للتقصي عن سبب الوفاة وملابساتها"، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال أثبتت لجنة التحقيق وجود تقصير أو إهمال.

وأكدت، أن الطفل محمد هو ابننا جميعاً ولن نتهاون في التحقيق في ملف وفاته.

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