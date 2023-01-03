أول تصريح للرئيس البرازيلي: سندعم فلسطين

أكد الرئيس البرازيلي الجديد، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن بلاده ستدعم الفلسطينيين "بقوة" وستعمل جاهدة لاستعادة الحرية والاستقلال لفلسطين كدولة مستقلة، وذات سيادة داخل حدود عام 1967.

وقال الرئيس البرازيلي الذي اعلن عن تنصيبه يوم الأحد لولاية ثالثة خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، ان البرازيل ملتزمة بدعم قضية الشعب الفلسطيني، في كافة المحافل الدولية.

تم تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاما) الأحد رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة وحيث أدى اليمين الدستورية، بعد 12 عاما من ترك السلطة بعد ولايتين رئاسيتين (2003-2010)، وهزم في الانتخابات الاخيرة 2021 جاير بولسونارو