"الأزهر الشريف" يندد باقتحام المتطرف "بن غفير" للمسجد الأقصى

ندد الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بـ"للسلوك الهمجي الذي اقترفه مسؤول إسرائيلي شديد التطرف باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة غاشمة تتبع الكيان الإسرائيلي، في مشهد مخجل من مشاهد الاحتلال، ليواصل من خلاله مسلسله الإجرامي في تدنيس المقدسات الإسلامية".

وقال الأزهر الشريف، في بيان صحفي، إن هذه "الأفعال الاستفزازية تعكس بوضوح بربرية الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة فرض واقعٍ سياسي بقوة السلاح، وتغيير الهوية التاريخية للقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك".

وشدد على أن "التاريخ لن يغفر لهذا الاحتلال ولا لداعميه ولا الصَّامتين عن هذه الجرائم ما اقترفوه من آثامٍ ومواقفَ غير إنسانيَّة وغير أخلاقية تجاه المقدسات الدينية وحقوق الفلسطينيين أصحاب الأرض والقضية العادلة".

ودعا الأزهر، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الجرائم المتواصلة، وحماية المقدسات الدينية بمدينة القدس وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن "التاريخ سيذكر بكل استياء ورفض هذه الحقبة المظلمة حين يحين يومها المحتوم، ولن ينسى صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود متواصلة".