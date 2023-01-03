الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أشرف هلسة

من المقرر أن يفرج الاحتلال "الإسرائيلي" غداً الأربعاء، عن جثمان الشهيد أشرف حسن هلسة (30 عاماً) من بلدة السواحرة شرق القدس، المحتجز منذ ارتقائه قبل عامين و 4 شهور.

وأفاد محامي الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء محمد أبو سنينة، نيتها الافراج غداً عن جثمان الشهيد هلسة، المحتجز منذ ارتقائه بتاريخ 17/8/2020.

‎وأكدت الهيئة العامة الشؤون المدنية، إن الاحتلال سيسلم غدا الأربعاء جثمان الشهيد اشرف هلسة.

يشار إلى انه خلال العام الماضي 2022 احتجزت سلطات الاحتلال جثامين 45 شهيداً، سلمت 19 جثماناً وتواصل احتجاز 26 جثماناً.