الجهاد تستقبل ابنها المحرر "سيد أحمد" في طولكرم

استقبلت جماهير شعبنا مساء اليوم في بلدة زيتا قضاء طولكرم، وأبناء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ابنهم المجاهد المحرر بدر الدين سيد أحمد (26 عامًا)، بعد قضاء قرابة ثلاثة أعوام في سجون الاحتلال.

وأفرجت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء عن المجاهد بدر الدين سيد أحمد عقب قضاء محكوميته البالغة 30 شهرًا و 11 يومًا في سجون الاحتلال، حيث كان معتقلاً في سجن مجدو الاحتلالي.

وتزينت بلدة زيتا مسقط رأس الأسير المحرر بصوره ورايات حركة الجهاد الإسلامي وأعلام فلسطين، وكان في استقباله عائلته الكريمة إلى جانب حشد من إخوانه ورفاق دربه الذين انتظروا لحظة حريته والإفراج عنه.

يذكر أن المحرر سيد أحمد من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طولكرم، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22 يونيو عام 2020م على خلفية الانتماء للحركة والقيام بأعمال مقاومة.