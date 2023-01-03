اتحاد المحامين العرب يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

استنكر اتحاد المحامين العرب، اقتحام المتطرف "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك.

وقال الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى، إن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، استفزاز لمشاعر المسلمين في كل أرجاء المعمورة .

وأضاف بنعيسى، إنه من المعلوم أن وزير الاحتلال كان يخطط لهذه الخطوة الاستفزازية ووعد بها ويعلم مدى خطورتها لذلك أقدم عليها بغتة وفي وقت مفاجئ وسط حراسة مشددة".

وشدد على القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك خط أحمر، وأن أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لهما سيكون ثمنها باهظا وعواقبها وخيمة ومصيرها الفشل، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمهامه بإدانة الاقتحام وردع المحتل الإسرائيلي.

وأكد بنعيسى، على دعم اتحاد المحامين العرب الدائم لفلسطين وشعبها حتى تحرير آخر شبر من أرضها وعاصمتها القدس الشريف.