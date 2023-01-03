فعالية في الخليل تطالب باسترداد جثامين الشهداء

طالب مشاركون في فعالية، أقيمت اليوم الثلاثاء في بلدة تفوح غرب الخليل، المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن جثامين الأسرى الشهداء الذين تحتجزهم لديها.

ودعوا خلال الفعالية جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في استقبال عميد الأسرى كريم يونس الذي سيفرج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 40 عاما.

وأكد الناطق باسم هيئة الأسرى أمجد النجار، إن هذه الفعالية تأتي في سياق الوفاء للأسرى، داعيا كافة المؤسسات بالضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، لا سيما شهداء الحركة الأسيرة الذين كان آخرهم الأسير الشهيد ناصر أبو حميد الذي ما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

من جانبه، دعا مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين الذين ما تزال قوات الاحتلال تحتجزهم بشكل غير قانوني، مؤكدا التفاف شعبنا حول قضايا الأسرى ومطالبهم العادلة المتمثلة بالعيش بحرية وكرامة.

في السياق، أكد مدير تربية وتعليم الخليل عاطف الجمل، اهتمام التربية والتعليم بكافة الأنشطة والفعاليات المساندة للأسرى، والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، وذلك وفق برامج وفعاليات تقرها الوزارة بمشاركة الطلبة، سواء من خلال الجداريات التي تنفذ في المدارس، وحملات التواقيع والرسائل التي تسلم الى الهيئات الحقوقية وغيرها من أجل الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق شعبنا وأسراه.