الخليل: قوات الاحتلال تهدم 5 منازل للمواطنين في يطا

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال هدمت 5 منازل سكنية للمواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل.

ووفق المصادر ذاتها، فقد داهمت قوات الاحتلال برفقة جرافتين البلدة وهدمت منزلا مأهولا في تجمع ماعين بمساحة 170 مترا، تعود ملكيته للمواطن حمد عيسى يونس محمد، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وقال، إن قوات الاحتلال هدمت 4 منازل في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، تبلغ مساحة كل منها 80 مترا، تعود ملكيتها للمواطنين: يونس أحمد صالح جبارين، وخالد خليل جابر جبارين، ومحمد أحمد صالح جبارين، وعثمان محمد جبارين.

يشار إلى مسافر يطا تضم 1800 مواطنًا في 28 تجمعا سكنيا، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم، فيما يستهدف مشروع التوسع الاستيطاني آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.