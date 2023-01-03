الإمارات تستنكر اقتحام بن غفير للأقصى وتدعو لتوفير الحماية الكاملة للمقدسات

ندتت الإمارات، اليوم الثلاثاء، باقتحام وزير الأمن "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات "الإسرائيلية".

وجدتت الإمارات في بيان صحفي، على موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

وطالب الامارات الاحتلال "الإسرائيلي" إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت على دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.