"أنشيلوتي" يعلن تشكيل الريال أمام كاسيرينيو في كأس إسبانيا

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل الريال أمام كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي ريال مدريد مع مضيفه كاسيرينيو، ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ووفقاً لتشكيل الذي أعلن عنه " انشيلوتي"، يستمر غياب كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس ودافيد ألابا وفيرلاند ميندي وتيبو كورتوا وداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز.

وجاء تشيكل مباراة ريال مدريد أمام كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا: في حراسة المرمى: أندري لونين

أما خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ناتشو - ألفارو أودريوزولا، وفي خط الوسط: أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا، فيما سيحل في خط الهجوم: ماركو أسينسيو - رودريجو جويس - إيدين هازارد