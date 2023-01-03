إصابات بالاختناق بغاز الاحتلال شرق القدس

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة عدد من المواطنين بالاختناق في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، اثر إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي وابل من الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين.

وأفادت المصادر الصحفية، أن قوات الاحتلال المتمركزة وسط البلدة، أطلقت قنابل الغاز نحو المنازل، ما تسبب باحتراق منزل المواطن فادي محمد عواد وكافة المقتنيات بداخله، وإصابة أفراد العائلة السبعة بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأوضحت أن طواقم الدفاع المدني هرعت للمكان فوز التبليغ عنه، وعملت على إخلاء أفراد المنزل المصابين، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الطواقم بإخماد النيران المشتعلة.