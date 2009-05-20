فروانة لـ« فجر »: 60% من الأسرى الفلسطينيين سيحرمون من الزيارة إذا أقر قانون الداد

فلسطين اليوم-غزة

قدم النائب الإسرائيلي المتطرف ارييه إلداد من الكتلة المسماة بـ "الاتحاد الوطني" مشروع قانون ينص على عدم السماح لعائلات الأسرى الفلسطينيين بزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال اذا كانوا ينتمون الى فصائل المقاومة الفلسطينية التي تأسر جنديا إسرائيليا ولا تسمح بزيارته-وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة الاحتلال.

وفي تعقيبه على هذا التوجه، أكد الباحث المتخصص في شئون الأسرى، عبد الناصر فروانة لـ "وكالة فجر الإعلامية"، أن هذا القانون قديم جديد، حيث أن اقتصار الزيارة على الفئة "أ"، بدأ منذ عام 1996، مرورا بعدة مشاريع كان آخرها تقرير لجنة رامون لمنع زيارات أهالي الأسرى.

ورأى فروانة، أن مشروع القانون الجديد يؤشر إلى توجه خطير، باتجاه حرمان أهالي الأسرى من زيارة أبناءهم، وأضاف أن هذا القانون مطبق عمليا على كل أسرى قطاع غزة منذ يونيو/حزيران 2007، كما يمنع أهالي الأسرى من زيارة ذويهم في الضفة العربية لأسباب أمنية.

وأوضح فروانة أنه إذا أقر هذا الفانون فإن 60% من الأسرى الفلسطينيين سيحرمون من الزيارة.

وعن مقاومة هذه المشاريع، أكد فروانة أن كل الحلول ستبقى غير واقعية في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، وأضاف: أنا أتمنى أن نتوحد في هذه القضية كمدخل للوحدة الوطنية الشاملة.