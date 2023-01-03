موقف رسمي مصري تعقيباً على اقتحام "بن غفير "

أعربت الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء 3/1/2023 ، عن أسفها لاقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى المتطرف "بن غفير" وزير الأمن القومي بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدةً على رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.

ويشار إلى أن المتطرف بن غفير وزير الأمن القومي اقتحم باحات المسجد الأقصى في خطوة وصفت بالتحدي لمشاعر المسلمين ، بعد تضليل إعلامي إسرائيلي للاقتحام وتضليل كبير للاقتحام .