 أقرب مسافة  بين الشمس والأرض غدا.. تعرف على التوقيت والمكان !

كشفت تقارير اعلامية ان الكرة الارضية ستصل غدا الأربعاء 04 يناير 2023 إلى أقرب مسافة من الشمس " الحضيض " عند الساعة 07:17 مساءً بتوقيت مكة (04:17 مساءً بتوقيت جرينتش) بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي الشكل وليس دائريًا ، لذلك فإن المسافة بيننا وبين الشمس تتغير على مدار عام، فعند الحضيض ستكون على مسافة 147,105,052 مليون كيلومتر أقرب بحوالي 5 مليون كيلومتر إلى الشمس ( المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس) مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما ستصل الأوج – ابعد مسافة من الشمس – في الرابع من يوليو على مسافة 152,098,455 كيلومتر من الشمس .

وبينت التقارير ان فرق المسافة ليس كبيراً بين الحضيض في يناير و الأوج في يوليو ولكن هذا الاختلاف في المسافة يعني أن قرص الشمس سيبدو ظاهريا الآن أكبر قليلاً من المعتاد، وأكثر إشراقًا بنسبة 7٪ ، ومع ذلك ، لا يذوب الثلج في النصف الشمالي ، لأن الفصول الأربعة تحدث أساسًا بسبب ميل محور دوران الأرض وليس قربها او بعدها عن الشمس.

واوضحت التقارير انه فعندما تكون الأرض قرب الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها حيث تندفع بسرعه 30.3 كيلومتر بالثانية تقريباً، أسرع مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو ، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة.