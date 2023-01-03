أول تعقيب أمريكي على اقتحام بن غفير لباحات الأقصى

قال السفير الأميركي في "إسرائيل"، توماس نايدس، في أعقاب تسلل وزير الأمن القومي "الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، إلى باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الثلاثاء 3/1/2023، إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة "الإسرائيلية" بأنها تعارض أي خطوة تستهدف الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وأضاف نايدس أنه "ليكن واضحا، نحن معنيون بالحفاظ على الوضع القائم، وأي عمل يمنع ذلك غير مقبول. وقلنا هذا الأمر بصورة واضحة لحكومة إسرائيل".

وتسلل بن غفير إلى الحرم القدسي الشريف بعد مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية.