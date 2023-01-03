صحيفة عبرية: يجب الحذر والاعتبار مما حدث في مايو 2021..!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، بأنه يجب الحذر بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى صباحاً، والاعتبار مما حدث في مايو 2021.

وقالت صحيفة مكور ريشون العبرية: "رغم تقديرات المنظومة الأمنية بأنه لن يكون هناك رد من غزة على اقتحام بن غفير للأقصى، لكن يجب الحذر والاعتبار مما حدث في مايو 2021".

ويُشار إلى الاستخبارات والمنظومة الأمنية الصهيونية تقدر بأن فصائل المقاومة بغزة لن ترد على اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى.

وكان اقتحم المتطرف "بن غفير" صباح اليوم الثلاثاء 3/1/2023 ، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال .