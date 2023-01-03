آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس بسلفيت

اقتحم آلاف المستوطنين، الليلة الماضية، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال.

وأفاد رئيس بلدية كفل حارس أسامة صالح، بأن آلاف المستوطنين اقتحموا المقامات الإسلامية في البلدة، وقاموا بتدنيسها، عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية بحماية كبيرة من جنود جيش الاحتلال.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس، وقامت بإغلاق المحلات التجارية، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية داخل البلدة، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين، الذي استمر حتى ساعات الصباح الباكر.