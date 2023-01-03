إيران : توافد مئات الآلاف إلى كرمان لإحياء ذكرى الشهيدين قاسم سليماني والمهندس

بدأ اليوم الثلاثاء 3/1/2022 مئات الآلاف من داخل إيران وخارجها بالتوافد إلى مدينة كرمان لزيارة ضريح قائد ثورة القدس في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، الشهيد الحاج قاسم سليماني لإحياء الذكرى الثالثة لارتقائه مع الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، في حين نظم الحشد الشعبي مساء أمس الاثنين حفلا تأبينيا لقادة النصر القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي.

وقالت مصادر محلية إن حشوداً غفيرة توافدت إلى ضريح الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانية، من داخل وخارج الجمهورية الإسلامية، لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاده التي تصادف اليوم الثلاثاء.

وتستضيف مدينة كرمان الجموع التي جاءت من مختلف أرجاء العالم بمناس…

حفل تأبيني في العراق للقائدين سليماني والهندس

ومن جهة اخرى نظم الحشد الشعبي مساء امس الاثنين حفلا تأبينيا لقادة النصر في مكان استشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في محيط مطار بغداد الدولي، تزامنا مع الذكرى الثالثة لاستشهادهما.

وشهد الحفل عرضا مسرحي وعرض أفلام عن قادة النصر اضافة لازاحة الستار عن النصب التذكاري واضاءته، بعيد إلقاء عدة كلمات اهمها كلمة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض.

وبالتزامن، شهدت العديد من المحافظات العراقية محافل مشابهة احياءا لهذه الذكرى عبر إقامة مجالس عزاء وفعاليات متعددة، إضافة إلى توافد المواطنين منذ الصباح الى روضة الشهيد المهندس في النجف الاشرف.

واستشهد قائد قوة القدس الشهيد سليماني برفقة الشهيد المهندس، وعدد من رفاقهما، بعد عدوان جوي على موكبهم من قبل مسيرات أمريكية بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير العام 2020، في جريمة إغتيال دولية بأمر من الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرب في مطار بغداد الدولي.

وقد ووري جثمان الشهيد سليماني في مسقط رأسه كرمان، فيما ووري جثمان الشهيد المهندس في وادي السلام بالنجف الاشرف في العراق.